人民币衍生品：境内美元掉期曲线基本持稳，人民币宽松而美元相对充裕

路透北京10月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周基本持稳。交易员称，本周人民币流动性宽松，掉期短端小幅下行；而尽管远期购汇不少，但由于中资大行的卖压依然较大，掉期长端基本平稳。

交易员并指出，本周美元流动性依旧充裕，隔夜拆借的成交区间保持较低位置；而人民币流动性充裕，在掉期市场用美元换取人民币的套利盘也较少，助长美元流动性的宽松。

“这两天资金松了掉期短端就松了，长端可能有大行压制，不知道是不是大行续作。”一中资行交易员称，“掉期长端应该不会大幅增加，1,000点左右是个均衡点吧。”

北京时间15:37，境内美元/人民币一周期掉期报25.4点，一个月期报116点，一年期报985点，较上周五分别跌2.31%、涨1.75%和涨1.55%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.713/5.113，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.675/5.125，较上周五均小升。

中国央行公开市场周五延续净投放，本周逆回购口径累积投放达5,600亿元，助益银行间资金面维持宽松无虞。交易员称，央行逆回购连续驰援下，场内大行隔夜供给充沛，七天因跨缴税周期需求显旺，而跨月的14天期品种则略显紧俏；不过非银拆借价格仍旧相对偏高。

人民币兑美元即期周五早盘高开后升幅明显收窄，中间价则基本持平。交易员表示，这两日人民币追随国际美元波动，而月中时点购汇需求仍较多，使得人民币反弹空间受限；由于中共十九大暂未有直接影响市场的消息，预计人民币料延续宽幅波动走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)