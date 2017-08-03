人民币衍生品：境内美元掉期曲线小幅上行，一年期掉期升至三周新高

路透上海8月3日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周出现小幅上行，其中一年期掉期点时隔三周重返1,000点上方。交易员称，银行间流动性在月末时略微紧张，到月初流动性稳中向好，短端美元掉期略微回落，但机构对长端掉期的买需了推升长端掉期。

他们并表示，虽然央行公开市场今日转为净回笼，但人民币即期连续反弹后贬值预期已经明显淡化，大行几乎无须通过掉期来调拨资金或者压低掉期点来影响即期，目前掉期市场基本反映的市场本身的供需。

“即期市场基本可以自己玩了，大行没在掉期市场上sell/buy，长端买盘就将掉期买上去了，”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员猜测，离岸长端掉期略有上升，在岸长端可能被带上去，或者可能有客户在两地做远期套利。

北京时间17:07，境内美元/人民币一周期掉期报27点，一个月期报117点，一年期报1,013点，较上周五分别涨12.50%、涨15.84%和涨15.38%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.513/3.612，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.750/3.150，较上周五小跌。

中国银行间市场周四资金面进一步改善，回购利率亦随之下行。交易员表示，月初流动性通常偏松，虽然央行公开市场今日转为净回笼，但近几日以来机构谨慎情绪有所缓和，市场供给增多。

人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌。交易员称，隔夜美元指数探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现持续下跌。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)