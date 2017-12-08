人民币衍生品：境内美元掉期曲线小幅趋陡，短端略下移因资金宽松

路透北京12月8日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡。交易员称，近期短端人民币流动性宽松，境内美元掉期短端继续小幅下移，维持在利率平价之下；而跨年人民币资金相对紧张，市场利率上移，间接推升三个月以上的美元掉期水平。

他们并指出，由于人民币兑美元即期汇率保持稳定，境内美元/人民币期权波动率继续下移。随着美联储12月议息会议的临近，市场为应对加息而储备美元的需求有所增加，一周期和一个月期的美元拆借利率明显上浮。

“12月以来大行在掉期长端的卖压显少了，掉期长端就往上抬了一点。”一中资行交易员称，“临近年末人民币的市场利率可能还会往上走，长端还有上行空间。”

他并指出，和三个月、两年期限的美元掉期点相比，一年期掉期点明显价格偏低，因此有不少自营机构买入一年期掉期，“买长卖短”赚取利差。

北京时间14:23，境内美元/人民币一周期掉期报19.6点，一个月期报117点，一年期报1,080点，较上周五分别跌6.67%、涨3.54%和涨3.85%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.325/4.725，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.075/4.475，均较上周五小跌。

中国银行间市场周五资金面保持宽松，央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元，部分银行为周末的旬末指标考核也控制融出，但从短期资金价格稳定来看压力有限。跨年流动性则持续紧张，同业存单今日又迎发行高峰，股份制银行三个月期同业存单发行利率向5%靠拢。

人民币兑美元即期周五早盘微跌，整体波幅仍相对有限，中间价则现十连跌。交易员指出，中国海关甫公布超预期的11月贸易数据对汇市影响有限，市场结售汇亦相对均衡，目前美元指数反弹仅对人民币中间价发挥作用，短期人民币仍无打破区间横盘迹象。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)