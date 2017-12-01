人民币衍生品：境内美元掉期曲线平稳，跨年美元需求较多价格略上

路透北京12月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续维持平稳。交易员称，人民币流动性转松，境内美元掉期短端已经在利率平价之下，但由于近期人民币收益率较高，掉期长端维持在较高水平。预计年内人民币流动性不会抽紧，美元掉期将维持在利率平价附近。

他们并指出，由于人民币兑美元即期汇率稳定，境内美元/人民币期权波动率也处于两个月的低位。而出于对美联储本月加息的预期，股份行和资管机构有不少拆借跨年美元的需求，3-6个月的美元拆借利率有所上浮。

“掉期长端在高位的前提是人民币收益率比较高，收益率上这么高已经不可思议了，还会不会继续升高很多人都想知道，这取决于央行。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，目前境内美元并不紧张，市场对人民币的需求也减少了，预计到年底监管层会维持流动性的基本稳定，美元掉期曲线基本在利率平价附近波动。

北京时间16:30，境内美元/人民币一周期掉期报19.8点，一个月期报111.7点，一年期报1035点，较上周五分别跌26.67%、涨1.55%和涨0.98%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.200/5.000，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.150/4.700，较上周五均小跌。

中国银行间市场周五早盘资金面宽松，跨月后隔夜融出进一步增多，短期资金价格明显下行。交易员称，月初流动性较为充足，不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度，下周预计将继续净回笼。

人民币兑美元即期周五早盘续随中间价调整，但波动区间较之前收窄。交易员指出，由于美国税改进程仍存一定不确定性，外部美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向；而临近年末客盘购汇需求相对较多，人民币对美指上行的反应可能会大于调整的反应。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)