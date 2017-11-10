人民币衍生品：境内美元掉期曲线总体平稳，期权交投兴趣有所下降

路透北京11月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周基本持稳。交易员称，本周有持续的远期购汇盘，客盘有向上的支撑；而上方仍有大行的卖压，可能是到期续作，二者相抵让掉期长端的供需基本均衡，一年期掉期继续保持平稳。

他们并指出，美元流动性依旧充裕，人民币流动性也相对均衡，掉期短端也总体平稳。而取消远期购汇风险准备金之后，以前选择做期权的客户有不少改做远期，且人民币汇率的波动性下降，期权交投兴趣有所减少。

“大行有控制，客盘有向上的支撑，所以长端目前比较均衡。”一中资行交易员称，“准备金取消之后很多客户做远期，替代远期的期权就做的少了。”

北京时间16:06，境内美元/人民币一周期掉期报24点，一个月期报109点，一年期报960点，较上周五分别涨0.42%、跌5.22%和跌1.54%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.650/4.850，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.250/4.850，较上周五小跌。

中国银行间市场资金面周五仍偏紧，回购利率大多亦继续走升。尽管央行公开市场今日转向小幅净投放，但因临近税期，机构在头寸管理上较为谨慎，尤其是对在上午的融出普遍有所控制。

人民币兑美元即期周五早盘随中间价微升，但大部分时间维持在昨日收盘价附近。交易员表示，美国税改不确定性仍较高，加上欧洲央行对市场释放较为积极信号，打压美元指数回落，但市场购汇需求趋旺抵消了美指下跌利好，人民币或延续区间横向波动。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)