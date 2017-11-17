人民币衍生品：境内美元掉期曲线持稳，因流动性稳定且供求基本平衡

路透北京11月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续持稳。交易员称，本周仍有企业远期购汇，且人民币流动性不宽裕也对掉期价格形成支撑；而掉期长端大行时不时有卖压存在，供求基本平衡，一年期掉期继续保持平稳。

他们并指出，临近年底，机构自营盘交投兴趣不浓，掉期的成交量也不大；此外，人民币即期市场维持区间波动，价格相对平稳，也影响着着市场对于远期点位的预期。

“掉期1个月至3个月的价格比较贵，无形中对后端形成支撑；而一年期上面offer也很多，供需平衡，不像往年容易出现某一边比较多。”一中资行交易员称，“作为成熟市场掉期波动不应该那么大。”

亦有外资行交易员表示，目前掉期点交易方向不明显，自营做的并不活跃，接下来主要看人民币和美元流动性的变化是否会影响掉期点。

北京时间16:23，境内美元/人民币一周期掉期报22.3点，一个月期报107点，一年期报977点，较上周五分别涨1.36%、跌0.93%和涨1.56%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.700/4.750，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.300/4.800，均较上周五小升。

随着缴税影响逐渐消退，中国银行间市场资金面周五亦改善，主要回购利率下行明显，七天以内资金供给充沛。交易员表示，缴税扰动过后，虽然央行公开市场顺势转为单日小幅净回笼，但逾千亿元国库现金投放驰援，助推场内流动性继续向好。

人民币兑美元即期周五早盘小升，中间价则小跌，但整体波动幅度都较小。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显迟钝，月中实需购汇明显压制人民币多头表现；由于短期缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间波动走势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)