人民币衍生品：境内美元掉期曲线明显上移，买需推动长端至逾五个月新高

路透上海1月26日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周明显上移。交易员称，本周公开市场流动性总体充裕，短端掉期点运行平稳；而本周人民币即期涨势凌厉一度触及6.30元至27个月新高，但长端掉期卖压反而减少，大行和外资行买需较强，推高了一年掉期点至逾五个月新高。

他们并指出，在岸长端掉期稳步上行，而离岸相应期限掉期点则基本持稳，这导致两地同期限掉期点差收窄至70点以下，但预计离岸掉期点水位将会是在岸掉期点的重要参考。

“按理说（美元兑人民币）spot下来，长端掉期应该也会有所下行才对，跨春节的掉期点变化不大，供需变化吧，”一外资行交易员称。

北京时间16:04，境内美元/人民币一周期掉期报26.5点，一个月期报134点，一年期报1145点，较上周五分别涨32.50%、涨5.51%和涨16.24%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.800/4.900，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.500/5.100，均较上周五小升，盘中出现短期限期权波动率明显高于长期限波动率的情况。

一中资行交易员表示，“CNY spot飞起来了，期权波动率也被带上来，自营会买一些，能到哪里去，还是得看spot会不会稳住。”

中国央行周五公开市场净回笼规模增至2,700亿，但无碍银行间市场资金面继续宽松，存款类机构融资可见在加权价格上减点，非银机构借入跨月资金价格亦有所回落。

中国人民币兑美元即期周五早盘缩量小升，升幅明显收窄且未超昨日盘中高点，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，美国总统特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性欠佳，双边点差较大限制自营参与热情。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)