人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，美联储加息后美元拆借利率上浮

路透北京12月15日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略上移。交易员称，临近年末客盘远期购汇有所增加，加上大行卖压继续减轻，美元掉期远端小幅推升；不过后半周中国央行向市场足量投放令人民币流动性宽裕，致掉期曲线升幅收窄。

他们并指出，本周美联储加息决议后，美元拆借利率短端随之上浮，但远端变化不大。随着人民币兑美元的即期汇率保持平稳，各期限的期权波动率亦保持基本稳定，小幅下移。

“最近企业远期购汇有点多，而且上面也没有压着，所以就上了。1,300点是阻力位，在此之前都有上行空间。”一外资行交易员称。

北京时间16:28，境内美元/人民币一周期掉期报20点，一个月期报120.1点，一年期报1,068.48点，较上周五分别持平、涨2.65%和涨0.33%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.950/4.750，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.750/4.575，均较上周五小跌。

继上日提早布局MLF后，中国央行公开市场周五单日再净投放1,500亿，助益银行间市场短期流动性，早盘年内资金供给充分，包括非银机构在内融资压力均不大。不过跨年方面，因尚有一定不确定性，目前供给稀少且价格仍高企。

人民币兑美元即期周五早盘微升，但有效波幅明显收窄，中间价则小幅调整。交易员指出，欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，人民币中间价反应隔夜美指表现，但市场价仍由客盘主导，短期出方向概率不大。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)