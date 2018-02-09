人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，远购需求小幅推高长端掉期

路透上海2月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周小幅上移，一年期掉期点盘中逼近1200点整数。交易员称，本周银行间市场流动性仍旧充裕，短端掉期点整体平稳，但一周期的掉期点因为跨春节，继续呈现较高水平。本周人民币即期巨震，而客盘远购操作需求仍不少，长端买需小幅推高长端掉期点，但预计跨春节之后长端掉期有望小幅回落。

他们并指出，由于即期市场剧烈波动，导致美元/人民币各个期限期权波动率均有上行，但成交稀少；人民币即期双向波动成新常态，预计期权波动率也会大概率维持较高水平；银行间市场流动性充裕，境内美元拆借市场也明显宽松，各个期限价格均有所回落。

“客户远期购汇的不少的，长端掉期也就被顺带上去了，但估计春节后会好一些。”一外资行交易员称。

北京时间15:53，境内美元/人民币一周期掉期报54点，一个月期报125.5点，一年期报252点，较上周五分别涨200.00%、涨4.58%和跌77.80%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为5.050/5.550，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为5.150/5.650，均较上周五小升。

中国银行间市场周五各期限资金供给依旧充裕，包括非银机构在内的跨春节融资难度亦不大。央行最新表示，春节后临时准备金动用安排(CRA)到期与现金回笼节奏大体同步，以稳定节后流动性预期。

中国人民币兑美元即期周五早盘微幅小升，中止昨日暴跌势头，亦无视中间价大幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。交易员指出，隔夜美指企稳在90上方，离岸人民币早盘加速走升，带动在岸市场上扬，而客户亦仍在抓紧机会结汇，而中国公布通胀数据符合预期，对汇市影响甚微。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)