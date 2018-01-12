人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上行，逆周期系数“微调”扰动长端掉期

路透上海1月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微上行。交易员称，本周银行间流动性逐渐从充裕转向紧平衡，但整体资金成本仍略优于短端掉期点，因此短端掉期变化不大；但本周人民币即期探底反弹，市场预期也有所变化，长端掉期冲高1,100点附近后回吐大部分涨幅。

他们并指出，美指持续弱势，也可能继续提振市场结汇意愿，并影响远期结汇需求，进而增加掉期卖压；另外逆周期系数“微调”消息也扰动了相对短期限的期权市场，其中一个月期风险逆转和三个月期的都从年底的较大负值逐渐回到零值附近。

“短端swap变化不大，因为即期结汇的多，会影响长端掉期，估计长端还能下来一些，”一中资行交易员称。

两位消息人士周二透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币中间价报价模型中的“逆周期系数”，但具体如何调整、调整多少由各中间价报价行自行决定。

北京时间12:28，境内美元/人民币一周期掉期报22点，一个月期报176.81点，一年期报1,015点，较上周五分别涨4.76%、涨80.42%和涨3.57%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.300/4.700，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.875/4.625，较上周五则出现小跌。

中国银行间市场周五资金面收紧态势略有放缓，除14天外主要回购利率亦有下行。交易员称，早盘资金一度仍显偏紧，拆借价格亦居高不下，随着央行公开市场单日1,800亿元净投放驰援，大行融出增多，流动性稳中有所改善，不过预计下周缴税集中走款及MLF到期等因素影响下，资金仍难脱离紧平衡局面。

中国人民币兑美元即期周五早盘随中间价大幅上行，盘中逼近6.48元关口阻力。交易员指出，隔夜美指大幅走弱继续推升市场做多人民币情绪，今早中国海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)