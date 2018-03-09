人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，期权隐含波动率持续回落

路透上海3月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移，总体变化不大。交易员称，由于银行间市场人民币资金较宽松，美元反而略紧，致超短端出现下行；而长端掉期点因中美利差可能收窄，卖压略有上升，长端掉期小幅回落，一年期掉期点短期料维持在1,000水平波动。

他们并指出，随着即期市场陷入区间运行，境内外美元/人民币各个期限隐含波动率较上周均有不同程度回落，若即期汇价不能选择方向，隐含波动率还有下行空间；而美联储3月议息在即，加息预期料对美元拆借利率造成一定影响，但短期需求仍能比较快得到满足。

“掉期总体波动也不大，接下来就要看美联储加息和中国央行的反应了，目前看长端的卖压仍存在的，”一中资行交易员称。

北京时间14:34，境内美元/人民币一周期掉期报18.3点，一个月期报101点，一年期报1,012点，较上周五分别跌22.13%、跌15.13%和跌2.69%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.525/4.725，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.250/4.750，均较上周五小跌。

尽管中国央行公开市场连续两日暂停操作，小幅净回笼格局不改，但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，质押利率债品种融出隔夜资金的机构，盘中可频见减点，而非银机构加权利率拆借难度亦不大，跨月资金虽然供不应求，但短期机构预期仍平稳无忧。

中国人民币兑美元即期周五早盘跌势收窄，中间价则跌逾200点至两周新低。交易员指出，外部美指反弹再度成为影响人民币走势关键，中间价因此明显调低；因市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求，缓解了跌势，短期人民币料难摆脱6.30-6.36元区间。（完） (发稿 张金栋 审校 张喜良)