人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，近结远购操作限制长端回调空间

路透上海2月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略有下移，但仍高于年初水平。交易员称，本周公开市场流动性仍旧充裕，短端掉期点亦有所下行；本周人民币即期强势依旧，盘中刷新8.11汇改来新高，部分客户进行近结远购操作，导致长端买需较多，限制了曲线回调空间。

他们并指出，近期离岸CNH流动性亦整体充裕，离岸长端掉期稳步下行，两地一年期掉期点差基本抹平，这或限制在岸掉期点上行空间。由于即期弹性较高，掉期点基本不反映升贬值预期，更多反映利率平价水平，从这点看，目前长端掉期点位缺乏进一步上行空间。

“一年的（掉期点）这个位置差不多了，比起spot，这点波动真不算什么，我感觉现在都有点高了。”一外资行交易员称。

北京时间14:14，境内美元/人民币一周期掉期报20.8点，一个月期报126点，一年期报1,126点，较上周五分别跌22.96%、6.67%和0.79%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为5.0/5.6，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.800/5.500，均较上周五小升。

一中资行交易员表示，“1个月的到5/5.6算比较价外了，市场很宽，整体流动性也不好，所以后面怎么走不好判断。”

中国银行间市场周五资金面继续宽松，CRA(临时准备金动用安排)启动以来，货币市场融出整体充裕，跨月亦不难借且价格也下跌。虽然春节提现高峰未至且公开市场连续回笼，交易员对春节前流动性预期较为乐观；资金面走暖亦催热同业存单需求，近两日发行规模较1月末明显上升。

中国人民币兑美元即期周五早盘放量上行，盘中短暂升破6.28元关口，与中间价双双刷新2015年8月11日汇改以来高点。交易员指出，今日中间价未有明显过滤迹象，估计监管层仍将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)