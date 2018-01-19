人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，远结需求上升打压长端掉期

路透上海1月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微回落。交易员称，本周公开市场持续净投放，整体均衡的流动性影响有限，短端掉期变化不大；本周人民币即期加速升值，远期结汇需求增加，长端掉期点略有承压，但仍维持在利率平价水平附近。

他们并指出，离岸人民币流动性整体充裕，而离岸人民币强势也持续拉低了离岸长端掉期点，本周两地一年期掉期点差收窄至约130点，为2015年8.11汇改来最低，如果人民币即期继续强势，不排除两地掉期点重合甚至倒挂的可能。

“(离岸)流动性最近没太有问题，应该是(美元兑)CNH砸下来，把(离岸)掉期点也拉下来，”一外资行交易员称，“境内掉期点估计就在这附近波动了，一方面有些套保需求，另外利率平价估计也差不多在这个水平附近，升贬值预期的影响没那么大。”

北京时间12:41，境内美元/人民币一周期掉期报20.5点，一个月期报126.5点，一年期报983点，较上周五分别涨2.50%、跌15.67%和跌2.38%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.525/4.825，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.375/4.675，均较上周五小升。

一中资行交易员表示，去年8-9月份的人民币即期快升走势超出市场预期，多少有些恐慌情绪，期权客盘需求上升，推高各个期限波动率，但本轮人民币升值市场接受度明显上升，波动率变化都相比之前要小。

中国央行公开市场周五继续维持净投放，银行间市场资金较昨日有所缓和，但整体呈均衡状态。交易员指出，央行逆回购持续净投放助力下，随着缴税影响的消失，流动性呈现改善之势，不过仍难言宽松。

中国人民币兑美元即期周五早盘升破6.40元关口，触及25个半月新高，而中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出，中间价今天开得比较高，且未对昨日市场过度反应进行相应调整，刺激市场继续做多人民币意愿，短期强势走势料吸引更多关注。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)