人民币衍生品：境内美元掉期曲线略微下移，跨年之后相应期限料重回平静

路透上海12月29日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线较上周略微下移。交易员称，短端相应期限因为跨年因素出现掉期点上行情况，其他期限则相对稳定；不过到本周五多数机构跨年头寸得到平盘，相应期限掉期交易需求也出现下降，预计跨年之后会恢复平静。

他们并指出，长端掉期主要受利率平价、汇率预期以及本身供求等因素影响，周中长端掉期也曾因跨年因素一度触及1,063点的本周高点；由于美元/人民币即期出现连续下行，长端掉期点多少受到一定压制。

“该借的都借的差不多了，跨完年就下来了，”一外资行交易员称。

北京时间16:11，境内美元/人民币一周期掉期报23.5点，一个月期报114点，一年期报998点，较上周五分别跌39.74%、跌5.00%和跌2.16%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.300/5.100，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.925/4.825，较上周五小跌。

跨年在即中国银行间市场周五流动性仍偏紧。多数机构跨年头寸已落定，出钱机构不多导致资金价格依旧维持在高位，而且今日是非银机构年内最后一个交易日，七天回购利率成交最高至23%，但整体交投偏少，预计平稳跨年应无太多悬念。

人民币兑美元即期周五早盘续随中间价上行，并与中间价刷新逾三个半月新高。交易员指出，近期美元指数频频下行，加上临近元旦假期市场流动性不佳，双边点差较大，波动性亦较平日高，跨年前后人民币料延续宽幅波动。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)