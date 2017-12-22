人民币衍生品：境内美元掉期曲线略微下移，跨年需求推升部分期限掉期

路透上海12月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微下移。交易员称，本周人民币短暂快升缓解远期购汇需求，长端掉期略有回落，而年末财政支出力度加大，银行间流动性相对充裕，超短端掉期亦略有回落。

他们并指出，因为MPA(宏观审慎评估)考核，市场仍表现相对谨慎，跨年资金需求部分导致一周、两周掉期点有所上行，相应的美元拆借利率也有所抬升，预计跨年之后，市场会恢复正常。本周即期人民币弹性上升，也推高了离在岸短端期权波动率。

“不跨年的钱还好，但跨年的价格下不来，说明各个银行缺口不小。”一外资行交易员称“感觉美元年底可能会比人民币紧一些，部分美元拿去做掉期了”。

北京时间15:26，境内美元/人民币一周期掉期报41点，一个月期报125.5点，一年期报1032点，较上周五分别涨105%、涨3.72%和跌2.64%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.350/4.750，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.975/4.575，较上周五小升。

临近年末财政支出力度加大，中国央行周五暂停公开市场操作，银行间市场年内流动性继续无忧。与上日相比，跨年资金供给稍增，非银机构以信用债为抵押融资成本小降。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘震荡上行，中间价则小幅调整。交易员指出，市场经历两日宽幅波动后重新恢复平静，结售汇也相对均衡，但圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，成交量出现萎缩，短期人民币大概率仍以稳定为主。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)