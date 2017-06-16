人民币衍生品：境内美元掉期曲线略抬升，美国加息后美元拆借利率有所上行

路透北京6月16日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略抬升，交易员指因境内银行间市场人民币实际利率依然较高，资金盘仍在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线仍在高位。而香港离岸市场资金面周五略收紧，美元/人民币掉期曲线亦小幅抬升。

交易员并表示，美联储升息之后，美元拆借利率有所抬升，隔夜拆息由0.95%升至1.1-1.2%，其它期限升幅不明显。美元拆借需求较为平稳，集中在短端，城商行、股份行有跨月拆借需求，而大行偶尔会提供美元。

“快到6月末资金一般会偏紧，现在人民币利率也比较高，拿资金比较困难，掉期依然有很多资金盘在买。”一中资行交易员称。

他并表示，本来离岸人民币最近比较松，但离岸人民币即期周四起出现明显跌势，今日资金面有所收紧，离岸掉期曲线各期限均有抬升。

北京时间14:53，境内美元/人民币一周期掉期报36.2点，一个月期报170点，一年期报1,300点，较上周五分别涨3.43%、4.94%和2.36%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.450/3.650，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.950/3.250，较上周五小跌。

离岸美元/人民币隔夜掉期最新报-0.20点，较上日升5.42点；一日期报-0.5点，较上日升10.5点；一周期报25点，较上日升12点（92.31%）；一年期报1,832.5点，较上日升42.5点（2.37%）。

中国央行公开市场周五逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。

人民币兑美元即期周五早盘随中间价小跌，中间价则下探两周低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪渐升，料汇价下跌空间受限。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)