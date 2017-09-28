人民币衍生品：境内美元掉期曲线继续抬升，季末和假期因素致资金紧张

路透北京9月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续上移。交易员称，本周远期购汇量较上周有所下滑，但由于临近季末和国庆假期，人民币资金面紧张，掉期短端一路抬升，换算到长端亦呈上扬之势。

交易员并指出，近期美元流动性适中，并未受到美联储缩表消息的影响；而跨国庆节的拆借需求较多，拆借利率有所上扬。跨境融资新的管理办法出来之后，境内机构可以从境外融入美元，境内的美元资金池很难再出现骤然收紧的状况。

“最近人民币资金很紧张，主要是非银，掉期短端也升得很高。”一中资行交易员称，“不过TN（一日期）一度升到100多点，也主要是跨国庆节的因素。”

亦有外资行交易员指出，人民币流动性紧张主要体现在非银机构，银行的流动性相对充足，因此并没有很多银行资金盘从掉期市场用美元换取人民币，美元流动性并未受影响。

北京时间16:14，境内美元/人民币一周期掉期报30点，一个月期报118点，一年期报1,045点，较上周五分别跌34.77%、涨19.19%和涨3.47%。隔夜掉期一度升至8点，一日掉期一度报162点，二者正常水平通常在3点附近。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.250/4.650，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.150/0.000，较上周五均小升。

中国央行周四重启逆回购操作，加之财政支出效果开始显现，银行间市场资金面较为平稳，存款类机构隔夜和跨月需求满足难度不算大；日前融资难的券商等非银机构，则因基本落实缺口而压力略缓，银行间和交易所回购价格均有所回落。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘一度跌破6.66元至逾一个月新低，中间价亦刷新一个月新低。交易员表示，近期美元指数连续反弹是人民币调整的主要外部因素，虽然人民币中间价继续小幅过滤，且盘中购汇需求仍较多，但并未见大行入市维稳，价格仍由市场自发决定。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)