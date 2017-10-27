人民币衍生品：境内美元掉期曲线续持稳，美元流动性保持充裕

路透北京10月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续持稳。交易员称，本周人民币流动性基本平稳，隔夜和一日掉期与上周持平；掉期长端也持稳，中资大行卖压不减，抵消了机构的大量买需。由于本周人民币汇率波幅收敛，期权波动率小跌。

他们并指出，本周美元流动性保持充裕，有部分股份行少量拆入美元，为12月可能的美联储加息提前准备。由于对年内人民币流动性预期稳定，在掉期市场用美元换取人民币的套利盘也明显减少。

“中资大行在掉期长端一直在卖，不过买盘也很凶，各家机构的资金盘和客盘都有，长端就在这个位置均衡了。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，中国央行今日进行了63天逆回购操作，可能也在为美联储缩表提前做一些稳定流动性调节，市场预期年底人民币流动性也不会紧，所以美元掉期上的套利盘不明显。

“美联储缩表可能会导致购汇增加，要用人民币买美元，中国央行的逆回购可能也考虑不希望购汇影响人民币流动性，至于价格那就随行就市，现在央行对汇率的态度比较市场化了。”他称。

北京时间16:20，境内美元/人民币一周期掉期报29点，一个月期报116.5点，一年期报965点，较上周五分别涨20.83%、涨2.19%和跌2.03%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.625/4.925，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.475/4.975，均较上周五小跌。

中国银行间市场周五资金面较上日收紧势头加剧。交易员称，央行公开市场首现63天逆回购品种，并稍加大单日净投放规模稳定市场预期，但因缴税走款在途，流动性进一步收敛，存款类中小机构拆借难度加大，多临近中午才勉强轧平头寸。

人民币兑美元即期周五随中间价跌至月内新低，中间价亦跌185点至三周低点，因隔夜欧洲央行鸽派决定影响，但开盘后逢高结汇需求缩减日内跌幅。交易员表示，欧元跌至三个月低位，美元指数因此突破此前波动区间，这或对人民币形成中期压力。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)