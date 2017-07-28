人民币衍生品：境内美元掉期曲线走势趋平，人民币走升令远期购汇减少

路透北京7月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周走势趋平。交易员称，尽管掉期长端已经明显低于利率平价水平，但由于人民币近期走升，远期购汇和套期保值的需求减少，掉期长端向上的动力不足，且中资大行卖压不大，二者基本相抵。

他们并表示，央行公开市场小幅净投放，让此前流动性紧张的情形略有缓解，资金盘在掉期市场用美元换人民币的动力小幅下降，掉期短端小幅震荡，后半周回吐部分涨幅。

“最近人民币升值，远期购汇比较少了。”一中资行交易员说，“最近央行放了很多公开市场的七天十四天，钱没那么紧张，资金买盘需求有点减少。”

亦有中资行交易员表示，如果取消远期售汇20%的风险准备金，对掉期市场影响并不大，因为现在客户远期购汇的需求较小，对迫切需要做对冲的客户可以降低成本，但在人民币走升趋势下客户增加远期购汇的意愿并不强烈。

两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。

北京时间15:52，境内美元/人民币一周期掉期报24.95点，一个月期报102点，一年期报880点，较上周五分别涨18.81%、涨2.00%和持平。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.450/3.650，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.850/3.250，较上周五均小跌。

中国银行间市场周五资金面平衡中仍略偏紧，月末隔夜和七天期品种均供不应求。交易人士表示，虽然央行公开市场小幅净投放，大行亦平稳供给，但相较月末旺盛需求仍显不足，机构仍难轻易轧平头寸。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘随中间价下跌，暂时脱离逾九个月高点。交易员称，美元指数探底反弹，此前人民币多头也顺势减仓离场，但6.75元附近结汇意愿再度显现；因市场普遍预期美指中期仍继续承压，因此逢高结汇料会延续，人民币仍值得看好。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)