人民币衍生品：境内美元掉期曲线趋陡，一年期掉期回升至近一个月高位

路透北京9月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续上移。交易员称，上周取消远期售汇风险准备金之后，此前积攒的远期购汇需求有所释放，掉期曲线持续攀升，一年期掉期点升至近一个月高位。而临近季末人民币流动性偏紧，掉期短端资金买盘也支撑着掉期曲线走升。

交易员并指出，临近季末一些存单即将到期，美元流动性也偏紧，不过各家银行都保有一定的美元存量，较两周前美元流动性已明显好转。

“上周取消远期购汇准备金，释放了一部分远期购汇需求，导致掉期往上。最近美元指数又涨一下，购汇需求又涨了一些。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员指出，由于近期境内外掉期点价差有所扩大，一些机构已经在境内外同时开头寸进行套利。

北京时间16:27，境内美元/人民币一周期掉期报51点，一个月期报99点，一年期报1,005点，较上周五分别涨142.86%、涨1.02%和涨8.65%。离岸CNH一年期掉期点报1,531点，与在岸价差526点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.075/4.775，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.975/0.000，均较上周五小升。

中国银行间市场周四早盘资金面稳中依然偏紧。交易人士称，缴税结束且将迎来月末财政的陆续投放，流动性有所改善但仍呈紧平衡，不过非银机构平头寸难度明显下降；央行公开市场连续两日对冲到期，维稳基调如初。不过跨季之际，央行操作仍需关注。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四大幅低开后跌幅有所收窄，盘中一度短暂跌破6.6元关口至逾三周低点，中间价亦创近三周新低；交易员表示，隔夜美联储议息会议宣布10月起启动缩表，并暗示12月仍可能加息，消息提振美元指数，人民币顺势回落。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)