人民币衍生品：境内美元掉期曲线长端小幅抬升，境外有从境内拆借隔夜美元

路透北京8月11日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋陡，其中一年期掉期点时隔一月重返1,100点上方。交易员称，本周银行间人民币流动性较为宽松，掉期短端略有下移；而大行在掉期长端的卖压继续减轻，掉期长端继续抬升，基本处于利率平价的正常水平。

他们并表示，近期美元拆借利率没有明显的变化，境内美元流动性充足，有稳定的offer，而拆借需求不大。值得注意的是，近期每天都有不少境外向境内的隔夜美元拆借需求，主要是因为境外美元拆借利率比境内高。

“每天人民币的流动性很好，掉期基本交易在利率平价位置。”一外资行交易员称，“美元流动性也充足，需求量比较小，没见到大行有需求。”

他并指出，近期国内出给境外资金的美元隔夜比较多，因为境外美元拆借利率相对高一点，每天都有美元资金出给境外。

北京时间12:37，境内美元/人民币一周期掉期报25.5点，一个月期报108.5点，一年期报1,105点，较上周五分别跌7.27%、跌4.82%和涨14.51%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.900/4.400，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.250/3.850，均较上周五小升。

中国银行间市场周五资金面趋松，回购利率有所下滑；公开市场逆回购到期量仍较大，不过央行对冲力度尚可，令市场情绪更为稳定。此外有关货币基金投资同业存单（NCD）条件收紧的消息引发市场关注。

人民币兑美元即期周五早盘放量下跌，中间价则续升近130点刷新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出，但短期调整不改中期强势。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)