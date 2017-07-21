人民币衍生品：境内美元掉期长端续下移，后半周中资大行卖压减轻

路透北京7月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续下移。交易员称，前半周中资大行继续在掉期长端卖压很重，一年期掉期快速下探至半年低位，明显偏离利率平价水平；周四和周五随着中资大行卖压减轻，市场买盘迅速增加，掉期长端回吐部分跌幅。

他们并表示，人民币流动性相对宽松，且7月下旬流动性预期继续改善，掉期短端亦保持在低位。由于人民币利率下滑，资金盘在拆解市场用美元换取人民币的动力继续下降，美元流动性亦较为宽松，拆借需求不大。

“近期中资大行在掉期长端砸得特别狠，可能是比较缺美元吧，看看6月结售汇逆差同比增加六成就可以理解。”一中资行交易员说，“不过从昨天开始砸的少了很多，不知是不是与中美谈崩有关。”

美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。一名美国政府官员周三表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。

北京时间15:40，境内美元/人民币一周期掉期报21.3点，一个月期报100点，一年期报880点，较上周五分别涨6.50%、跌4.76%和跌5.88%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.450/3.650；六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为2.850/3.150，均较上周五小升。

中国银行间市场周五早盘资金面暂仍紧平衡，不过隔夜品种供需改善，回购利率降幅明显。交易员表示，缴税冲击已过，公开市场连续净投放累加下，7月下旬资金面预计趋稳。

人民币兑美元即期周五早盘高开低走升幅明显收窄，中间价则创九个月新高。交易员称，近日美元指数仍偏弱，但实需购汇确实不少，明显限制人民币反弹空间；另外部分机构也猜测美元短期续跌空间有限，尝试投机购汇，不过中期看人民币料仍有升值空间。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)