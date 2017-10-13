人民币衍生品：大行强卖压致境内美元掉期长端下行，人民币和美元均宽松

路透北京10月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周下行。交易员称，周三起人民币流动性逐渐宽松，但由于境内美元流动性也较为宽松，美元掉期短端呈现出相对均衡；而掉期长端由于中资大行的卖压增加，长端小幅下移。

交易员并指出，本周短端美元拆借的流动性有所松动，拆借利率也在下移向境外靠拢。主要因为跨过季末资金需求减少，且客户存款回流。此外，由于人民币流动性转松，在掉期市场用美元换取人民币的套利盘也明显减少，助长美元流动性的宽松。

“长端中资大行给的比较多，下了一些；短端的话人民币和美元流动性都很松，所以短端掉期点反映出的不是人民币很松的状态，而是一个均衡点。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员指出，在美联储加息之前，预计美元流动性都会偏松。成交活跃的美元拆借短端利率主要受客户存款、拆借需求等影响，对美联储缩表并不敏感。

北京时间16:23，境内美元/人民币一周期掉期报27.5点，一个月期报115.5点，一年期报970点，较上周五分别跌3.37%、涨12.68%和跌2.51%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.175/4.825，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.200/0.000，均较上周五小跌。

尽管市场此前猜疑纷纷，中国央行周五仍开展4,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)，延续近月一次性超额对冲全月到期量的操作，银行间资金面周五更趋宽松。

人民币兑美元即期周五早盘小幅走升，盘中一度升至6.5732，为9月22日以来新高，无视今日中间价小幅调整。交易员表示，国际美元和欧元都没有太大动静，这两天人民币与美指联动性也驱弱，人民币主要受到中国十九大召开前做多情绪的影响，而新出炉的中国9月贸易数据向好，也给人民币汇价提供一定支撑。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)