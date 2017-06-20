企业并购：东芝将选择由政府牵头的美日韩企业财团收购半导体部门--消息

* 东芝周三将决定优先竞购者

* 日本-美国-韩国收购财团与美国博通竞争

路透东京6月20日 - 两位知情人士周二表示，东芝将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及基金团队收购其旗下半导体事业。

另有消息人士对路透表示，该收购财团一直被视为是最强的求购者之一，因这将等同于取得政府的批准。该财团的出价明显超出东芝最低2万亿日圆(180亿美元)的要求。东芝是全球第二大NAND芯片生产商。

东芝需要出售该重要的半导体部门，以填补其已申请破产的美国核事业数以十亿美元计的亏损。

这个由日、美、韩三国企业组成的集团，一直在与美国晶片制造商博通(Broadcom)及私募股权公司Silver Lake组成团队联手提出的2.2万亿日圆投标较劲。消息人士表示东芝管理层较为偏好后者。

日、美、韩团队成员包括由国家支持的日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行、美国私募股权公司贝恩资本。消息人士称，韩国晶片大厂SK海力士及三菱日联金融集团(MUFG)的核心银行事业，将提供融资。

另一名直接了解内情的人士表示，东芝董事会周三将投票选出一优先竞购者，并透过东京证交所宣布结果。

东芝发言人表示，该公司无法就出售过程的细节进行评论。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/张荻)