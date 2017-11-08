企业并购：中国商务部附条件批准马士基航运收购汉堡南美船务

路透北京11月8日 - 中国商务部周三发布公告表示，以附加限制性条件的形式批准马士基航运公司收购汉堡南美船务集团股权案。

商务部网站刊登公告称，马士基航运和汉堡南美均为国际航运企业，在集装箱班轮运输行业处于领先地位。经审查，此项集中将对远东—南美西海岸航线、远东—南美东海岸航线的普通和冷藏集装箱班轮运输服务市场产生排除、限制竞争的效果，商务部决定附加限制条件批准此项集中。

商务部要求马士基航运履行如下义务，包括汉堡南美在远东—南美西海岸航线加入的ASPA 1, 2 & 3船舶共享协议到期后不再继续参加；汉堡南美退出在远东—南美东海岸航线加入的Asia 2船舶共享协议。

马士基航运和汉堡南美在远东—南美东海岸航线和远东—南美西海岸航线，在本交易交割后5年内不能与主要竞争者重新达成船舶共享协议或加入航运联盟。

马士基航运削减远东—南美西海岸航线上冷藏集装箱运输的运力，使其运力市场份额降至%，并在本交易交割后3年内将其远东—南美西岸航线冷藏集装箱运输的运力市场份额维持在%以内。

商务部称，限制性条件的监督执行除按本公告办理外，马士基航运于2017年11月2日向商务部提交的附加限制性条件建议方案对马士基航运具有法律约束力。

商务部有权通过监督受托人或自行监督检查马士基航运履行上述义务的情况。马士基航运如未履行上述义务，商务部将根据《反垄断法》相关规定作出处理。（完）

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