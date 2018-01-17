企业并购：英富曼洽谈以41亿美元收购博闻，拟在会展行业雄霸一方

路透1月16日 - 英国的英富曼会展集团正在与博闻(UBM)洽谈，拟以逾30亿英镑(41.4亿美元)收购博闻，重启10年前创建企业媒体及会展主办巨擘的计划。

两家公司周二在联合声明中表示，双方在讨论一项关于现金加股票的提议；根据两位知情人士，双方最快会在周三宣布可能的价格。

消息人士对路透说，收购案估价将高于博闻当前的31亿英镑市值。两家公司曾在2008年探讨过全股票并购的可能性，但并未付诸行动。

一位消息人士说，英富曼就并购接触博闻，这次谈判是在去年开始的。英富曼的市场估值为61亿英镑。

在博闻股价发生变动后，两家公司周二不得不发出声明，披露双方的磋商。

博闻收涨逾5%，英富曼股价基本持平。

“仍无法确定是否会有任何明确的出价，可能进行出价的条款也不确定，”两家公司在声明中表示。两家公司皆未立即回应置评请求。

根据并购委员会(Takeover Panel)的规定，英富曼可于2月13日1700 GMT之前决定是否出价，或者退出至少六个月时间。

博闻由瑞士信贷与JPMorgan Cazenove担任顾问，英富曼则由Centerview Partners、美银美林与巴克莱负责。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张荻/杜明霞)