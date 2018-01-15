企业结盟：玩具生产商乐高与腾讯控股携手，为中国儿童开发网上游戏

路透哥本哈根1月15日 - 丹麦玩具生产商乐高将与中国网络巨擘腾讯控股携手，共同针对中国儿童开发线上游戏并可能开发社交网络。

近几年乐高销售成长放缓，但中国市场是一大亮点，2016年营收成长25-30%。

乐高正与美泰儿(Mattel)和孩之宝(Hasbro)同台竞技，争取从310亿美元的中国玩具和游戏市场分得一杯羹。

乐高周一称与腾讯的合作，旨在为中国儿童量身定做一个安全的网络环境，包括内容、平台和体验。

乐高中国总经理Jacob Kragh在声明中称，“我们看到越来越多的中国儿童通过网络融入世界，我们的合作将带给中国儿童安全及想像力丰富的数字化乐高内容，这也将满足他们在学习、开发和娱乐方面的需求。”

乐高称，合作内容包括在腾讯视频平台上开发一块乐高儿童视频区，并将开发和运营乐高品牌授权的游戏。

还包括能够让儿童在玩积木过程中尝试编程的乐高LEGO BOOST，并将探索为中国儿童开发一个共享社交网络。

腾讯市值5,370亿美元，为亚洲估值最高的公司之一。

2017年美泰儿与中国电子商务巨擘阿里巴巴以及在线内容开发商宝宝树签署协议，出售基于费雪(Fisher-Price)品牌玩具的互动性学习产品。

根据欧睿国际(Euromonitor International)数据，乐高在中国的市场份额约为3%，美泰儿和孩之宝的市场份额则分别约为2%和1%。

2016年11月，乐高在中国嘉兴设立一家工厂，预计将生产约70-80%在亚洲出售的乐高产品。(完) (编译 于春红/刘秀红；审校 屈桂娟)