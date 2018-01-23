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January 23, 2018 / 4:50 AM / a day ago

修正-《全球汇市》日央行维持政策不变后日圆微涨，美元仍陷于近三年低位

3 分钟阅读

 (修正：因英文原文有误，修正第四段措辞以明确日本央行对“通胀预期”而非“物价”的评估。)
    * 日圆接近四个月高位，此前日本央行按兵不动
    * 美元削减部分跌幅，因美国达成协议以结束政府关门
    * 美元指数仍接近三年低位
    * 英镑处于英退公投以来最高水准

    路透东京1月23日 - 日圆周二微幅上涨，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，但对于通胀的看法略
有调整；一些交易商称，这表明日本央行对消费者物价的看法更乐观了一点。
    
    美元缩减稍早部分跌幅，此前美国参议员达成协议以解除三天来美国政府关门局面；但美元指数仍陷于三
年低位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至110.74日圆，略微接近上周的四个月低位110.19日圆，此前日本央行维持货币
政策及经济和通胀预期不变。
    
    日本央行周二称，物价风险仍偏向下档，但该央行对通胀预期的评估从“疲弱”调整为“稳定”，外界认
为这是技术性微调，反映出通胀近期的上涨，而通胀上涨主要归功于油价上扬。
    
    “我认为今天的声明中没有任何内容表明日本央行立场有所变化。今天的汇市走势，更多是反映市场有多
么专注于日本央行将在未来某一阶段调整货币政策的看法，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchid
a说道。
    
    日圆本月稍早上扬，因日本央行削减长期公债购买规模，引发了对该央行最终将退出大规模刺激政策的揣
测。
    
    “今天的市场反应表明，不管日本央行总裁黑田东彦如何明确地否认他正在考虑调整政策，市场都可能不
会轻易放弃这个看法，”Minori Uchida说。
    
    黑田东彦将在0630GMT时举行新闻发布会。
    
    “近期焦点将放在黑田的新闻发布会上，会上可能表现出‘更为鸽派的倾向’，”新加坡Oanda的亚太交
易主管Stephen Innes说。
    
    美元指数            报90.37，距离1月17日创下的三年低点90.104不远。
    
    美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。            

    不过，该协议对美元带来的提振并未持续多久，部分因该举措争取到的融资只能持续两周多一点，共和党
和民主党在很多问题上仍争执不下。
    
    交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面
临风险。
    
    这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。
    
    欧元兑美元      报1.2258，巩固1月17日触及三年高点1.2323后的涨势。

    本月稍早对欧洲央行或撤出刺激政策的预期增强，最新会议记录显示今年初欧洲央行可能会改变政策沟通
信号。
    
    但消息人士对路透称，周四的欧洲央行会议不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估
经济和欧元的前景。            

    英镑兑美元        触及退欧公投后的高点1.4005美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧
协议的预期。
    
    法国总统马克龙周六表示，英国将能够在退欧后与欧盟达成量身打造的协议；这是英国首相特雷莎梅的目
标之一。
   
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2263  1.2260  +0.02  +2.23  1.1996
    美元/日圆                   110.78  110.91  -0.12  -1.68  112.67
    欧元/日圆                   135.85  136.00  -0.11  +0.50  135.18
    美元/瑞郎                   0.9615  0.9616  -0.01  -1.31  0.9743
    英镑/美元                   1.3987  1.3985  +0.01  +3.52  1.3512
    美元/加元                   1.2453  1.2443  +0.08  -0.99  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4009  6.4024  -0.02  -1.71  6.5125
    澳元/美元                   0.7988  0.8017  -0.36  +2.40  0.7801
    新西兰元/美元               0.7324  0.7326  -0.03  +3.36  0.7086
    澳元/日圆                   88.500  88.930  -0.48  +0.69  87.890
    新西兰元/日圆               81.160  81.280  -0.15  +1.65  79.840
    英镑/日圆                   154.97  155.12  -0.10  +1.88  152.11
    澳元/新西兰元               1.0904  1.0940  -0.33  -0.94  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/王琛/白云/艾茂林/李爽  审校 龚芳/张涛/汪红英/陈宗琦/戴素萍)
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