修正-《全球汇市》日央行维持政策不变后日圆微涨，美元仍陷于近三年低位

(修正：因英文原文有误，修正第四段措辞以明确日本央行对“通胀预期”而非“物价”的评估。) * 日圆接近四个月高位，此前日本央行按兵不动 * 美元削减部分跌幅，因美国达成协议以结束政府关门 * 美元指数仍接近三年低位 * 英镑处于英退公投以来最高水准 路透东京1月23日 - 日圆周二微幅上涨，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，但对于通胀的看法略 有调整；一些交易商称，这表明日本央行对消费者物价的看法更乐观了一点。 美元缩减稍早部分跌幅，此前美国参议员达成协议以解除三天来美国政府关门局面；但美元指数仍陷于三 年低位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。 美元兑日圆 跌0.2%至110.74日圆，略微接近上周的四个月低位110.19日圆，此前日本央行维持货币 政策及经济和通胀预期不变。 日本央行周二称，物价风险仍偏向下档，但该央行对通胀预期的评估从“疲弱”调整为“稳定”，外界认 为这是技术性微调，反映出通胀近期的上涨，而通胀上涨主要归功于油价上扬。 “我认为今天的声明中没有任何内容表明日本央行立场有所变化。今天的汇市走势，更多是反映市场有多 么专注于日本央行将在未来某一阶段调整货币政策的看法，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchid a说道。 日圆本月稍早上扬，因日本央行削减长期公债购买规模，引发了对该央行最终将退出大规模刺激政策的揣 测。 “今天的市场反应表明，不管日本央行总裁黑田东彦如何明确地否认他正在考虑调整政策，市场都可能不 会轻易放弃这个看法，”Minori Uchida说。 黑田东彦将在0630GMT时举行新闻发布会。 “近期焦点将放在黑田的新闻发布会上，会上可能表现出‘更为鸽派的倾向’，”新加坡Oanda的亚太交 易主管Stephen Innes说。 美元指数 报90.37，距离1月17日创下的三年低点90.104不远。 美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。 不过，该协议对美元带来的提振并未持续多久，部分因该举措争取到的融资只能持续两周多一点，共和党 和民主党在很多问题上仍争执不下。 交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面 临风险。 这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。 欧元兑美元 报1.2258，巩固1月17日触及三年高点1.2323后的涨势。 本月稍早对欧洲央行或撤出刺激政策的预期增强，最新会议记录显示今年初欧洲央行可能会改变政策沟通 信号。 但消息人士对路透称，周四的欧洲央行会议不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估 经济和欧元的前景。 英镑兑美元 触及退欧公投后的高点1.4005美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧 协议的预期。 法国总统马克龙周六表示，英国将能够在退欧后与欧盟达成量身打造的协议；这是英国首相特雷莎梅的目 标之一。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2263 1.2260 +0.02 +2.23 1.1996 美元/日圆 110.78 110.91 -0.12 -1.68 112.67 欧元/日圆 135.85 136.00 -0.11 +0.50 135.18 美元/瑞郎 0.9615 0.9616 -0.01 -1.31 0.9743 英镑/美元 1.3987 1.3985 +0.01 +3.52 1.3512 美元/加元 1.2453 1.2443 +0.08 -0.99 1.2577 美元/离岸人民币 6.4009 6.4024 -0.02 -1.71 6.5125 澳元/美元 0.7988 0.8017 -0.36 +2.40 0.7801 新西兰元/美元 0.7324 0.7326 -0.03 +3.36 0.7086 澳元/日圆 88.500 88.930 -0.48 +0.69 87.890 新西兰元/日圆 81.160 81.280 -0.15 +1.65 79.840 英镑/日圆 154.97 155.12 -0.10 +1.88 152.11 澳元/新西兰元 1.0904 1.0940 -0.33 -0.94 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/王琛/白云/艾茂林/李爽 审校 龚芳/张涛/汪红英/陈宗琦/戴素萍)