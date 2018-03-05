修正-《全球汇市》欧元回吐涨幅下跌，意大利五星运动在大选中表现强于预期

(更正：内文第六段和第七段修正为“右翼北方联盟”，以明确其语意) * 德国社民党支持组建联合政府协议后欧元小幅上涨 * 意大利出口民调显示将出现悬峙议会 * 市场或因五星运动参与组建政府的可能性而受到震动 * 美元因贸易战忧虑而受压 路透东京3月5日 - 欧元周一早盘回吐最初的涨幅并下跌，因意大利出口民调显示，该国大选中反建制的 五星运动表现强于预期，尽管未能获得议会绝对多数。 欧元本来上涨，之前德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，而且最 初的出口民调显示意大利一如预期会出现悬峙议会。 欧元兑美元 跌0.1%至1.2309美元，此前一度高见1.23655，延续自周四触及七周低点1.21545美元以 来的反弹走势。 预测显示意大利五星运动可能将成为议会最大单一政党，该党的一位知名人士称此为胜利。 中右翼阵营或将赢得最多席位，但料将仍达不到绝对多数的水平。 由于全部结果在数小时内还出不来，目前为止市场反应有限，但若有任何五星运动与右翼北方联盟(North ern League)组建联合政府的迹象，投资者可能会受到惊吓。 出口民调显示，这两股势力将有足够席次以便共同执政。他们过去同样抱持反欧元的立场。北方联盟仍然 希望意大利在可能的最早时间退出欧元，五星运动则称退出欧元的时机已经过去。 欧元本周开局稳健，因德国社民党有三分之二党员支持执政联盟，消除了欧洲最大经济体--德国在数月来 的政治不确定性。 美元也走低，上周特朗普提议对进口钢铝征收高额关税，外界忧心美国贸易伙伴恐将报复，甚至引发贸易 战。 “我觉得市场会很快消化欧洲政局动向，关注焦点重新转回贸易问题，这样一来美元可能会承压，”大和 证券资深分析师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 也回落，报105.55日圆，接近周五所及16个月低点105.24. 日本央行总裁黑田东彦周五称，如果通胀在截止2020年3月底的2019财年达成央行目标，那么央行将考虑 结束超宽松货币政策。 交易员将关注日本央行两位副总裁被提名人雨宫正佳和若田部昌澄的国会确认听证会。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2315 1.2317 -0.02 +2.66 1.1996 美元/日圆 105.56 105.73 -0.16 -6.31 112.67 欧元/日圆 130.00 130.24 -0.18 -3.83 135.18 美元/瑞郎 0.9370 0.9380 -0.11 -3.83 0.9743 英镑/美元 1.3794 1.3802 -0.06 +2.09 1.3512 美元/加元 1.2887 1.2878 +0.07 +2.46 1.2577 美元/离岸人民币 6.3278 6.3268 +0.02 -2.84 6.5125 澳元/美元 0.7755 0.7762 -0.09 -0.59 0.7801 新西兰元/美元 0.7232 0.7243 -0.15 +2.06 0.7086 澳元/日圆 81.860 82.080 -0.27 -6.86 87.890 新西兰元/日圆 76.340 76.490 -0.20 -4.38 79.840 英镑/日圆 145.59 145.93 -0.23 -4.29 152.11 澳元/新西兰元 1.0723 1.0709 +0.13 -2.58 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 郑茵/侯雪萍/李婷仪/李爽/徐文焰/许娜)