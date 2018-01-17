修正-中国期市：铁矿石连五日下跌创两周半低点，因北方钢厂限产及需求疲弱

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路透马尼拉1月17日 - 中国铁矿石期货周三连续第五个交易日下跌，创两周半低点，中国致力于治理空气污染而限制钢铁生产，导致当地需求放缓。

冬季钢材需求薄弱，也打压对铁矿石的胃纳，这造成中国各大港口的铁矿石库存升至至少14年的高点。

大连商品交易所主力铁矿石期货合约跌0.8%，收于每吨531.50元人民币，稍早一度跌至12月29日以来低点525.50元人民币。

“中国北方钢厂仍面临产出限制，而且北方多数地区因冬季期间建筑作业大多停工而使得钢材需求放缓，”一名驻上海的铁矿石交易商称。

中国正在控制工业污染，11月中旬以来影响到中国28个城市的限产措施将持续至3月中旬。

前述交易员称，由于北方天气寒冷，当地一些钢厂将部分库存转移至天气相对温暖的中国南方地区。

根据《金属导报》，青岛港交割的62%品位铁矿石.IO62-CNO=MB下跌1.1%至每吨75.71美元，为1月3日以来最低。

咨询机构钢之家编制的数据显示，由于需求低迷，1月12日中国主要港口的进口铁矿石库存达到1.5283亿吨。

这是2004年钢之家开始追踪港口库存数据以来的最高水平。去年库存增加了30%。

其他钢材原材料价格也下跌。焦煤期货跌1.8%至每吨1,284元人民币，焦碳跌0.9%至1,959元人民币。

上海螺纹钢期货涨0.3%至每吨3,827元人民币。(完)