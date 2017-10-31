修正 - 日本股市：收平，软银挫跌但被日本央行决议带来的乐观情绪冲淡

(修正：因英文原文有误，修正内文第二段日经指数代码)

路透东京10月31日 - 日本股市日经指数周二以平盘作收，软银股价下跌，但被日本央行决定维持购买上市交易基金(ETF)政策不变所带来的乐观情绪抵消。

日经指数收报22,011.61点，盘中大多数时间都处在平盘下方。该指数10月跳升8.1%，录得两年来的最大单月涨幅。

指数权重股软银挫跌4.6%，成交量在个股中排名第二，为日经指数带来53.76点的拖累。此前有消息称软银和德国电讯针对合并Sprint Corp与T-Mobile US Inc的谈判陷入僵局。

如果不是软银下跌的拖累，日经指数应该会收高。

日本央行周二宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测。

“投资者原本想观察日本央行是否会调整ETF购买规模，因此，当他们得知没有变化之后，就松了一口气，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示。

美债收益率下滑后金融股走软，日本股市银行股跌1.6%，证券类股跌1.3%。

任天堂跳涨2.2%。此前一天该公司将其全年营业利润上调近一倍，因游戏机主机Switch供应短缺的情况开始缓解。

东证股价指数跌0.3%至1,765.96点。(完) (编译 侯雪苹/张涛；审校 高琦/白云)