修正 - 欧洲汇市：英镑上涨，投资者押注英国经济数据有利巩固升息机率

(更正：内文倒数第三段...更改为“截至上周二为止当周的数据”，以明确为周度数据，原译“截至上周二的数据”)

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦10月16日 - 英镑周一小涨，投资者押注本周经济数据将使英国央行至少暂时持续迈向年底前升息，盖过英国退欧磋商的影响。

英镑兑美元上周在交投动荡中录得四周来最大涨幅，关于英国退欧磋商的报导明显互相矛盾，令英镑波幅较大。

上周五英镑兑美元一度在不到一分钟时间内下跌近0.005美元，此前德国政府发言人称，英国与欧盟已没有进行磋商达成协议的时间了，此后英镑反弹，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称，在本周欧盟峰会上，就英国与欧盟的财务协议，她可能还有更多内容可谈。

周一的交投似乎较为淡静，0830 GMT时英镑兑美元上升0.1%至1.3296，保持在区间1.3270-1.3310之内。英镑兑普遍走跌的欧元触及12日高位0.8857英镑。

法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示，考虑到一些数据可能会显示英国经济状况向好，以及英国央行总裁卡尼或于周二对国会财政特别委员会(TSC)发表鹰派的言论，“本周做空英镑不是个好时机。”

“相对于糟糕的英国数据，我认为我们将对良好的数据做出更大反应，”他说。

周五的数据显示，截至上周二为止当周的数据，投机客稍稍削减了英镑多仓。不过英镑仍是连续第三周处在净多头仓位，而之前有近两年时间处于空头仓位。

这一转变主要是受围绕英国央行利率的预期重估所推动。上月英国央行暗示，最早或在11月加息。

周二的通胀数据预计会显示11月消费者物价同比涨幅触及五年高位2.8%，这将强化对于近期内会加息的预期。周三的劳工市场数据，还有周四的零售销售数据，也将受到密切关注。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)