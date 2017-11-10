修正-欧洲经济：法国央行总裁建议欧元区创设一个新的危机应对工具

(更正：第四段译文有误，改为“新的贷款工具”，非“新的贷款根据”，并修正电头日期为“9日”，非“10日”)

路透布鲁塞尔11月9日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛周四表示，欧元区应该拟订一个向遭遇经济危机的国家提供贷款的机制，同时不能像迄今所有的救助机制那样附加受援国实施改革的要求。

欧盟执委会目前正准备在12月6日，就加深区内经济一体化以及强化应对冲击的能力提出政策建议。

“我建议在欧元区层面上创设一个‘稳定贷款工具’...向那些面临不对称经济冲击的成员国提供贷款，”维勒鲁瓦德加洛在布鲁塞尔的一次会议上表示。

他还表示，新的贷款工具不应该附加救助计划或节支措施，并且只面向那些设定了政府赤字和债务上限的、遵守欧盟财政规则的国家。

这一提议与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林的想法不谋而合，但可能不会得到德国的支持，后者倾向于只在严格的条件下提供金融支持。

维勒鲁瓦德加洛同时指出，这种附加条件的贷款应由ESM负责；而后者应转型为欧洲货币基金，扮演危机预防的角色。

他表示，权力增强的ESM主席一职，应由欧元集团主席担任，其也应为欧盟执委会的成员。

他说，应由多数表决通过的方式来提供这类贷款，而非一致通过的方式。

他指出，设定特别的欧元区预算(即财政能力)这项更具雄心的计划，应留待稍晚再进行。

德国反对创建欧元区财政能力，指称在稳定的货币联盟当中没有这个必要。反观法国则希望设立规模达数千亿欧元的欧元区预算。(完)