修正 - 金属期市：伦敦期铜小涨但仍接近两个月低点，因中国需求增速降温

* 修正标题错字，应为“两个月”低点，非“连个月”

路透墨尔本12月7日 - 伦敦期铜周四小涨，但仍然接近两个月低点。有迹象显示，中国铜消费主力产业房地产和电力年末增长放缓。

券商Argonaut报告称，中国的短期铜需求正在走软。

Argonaut指出，中国中型电缆生产商的12月新订单下降，并预计耗铜大户建筑业年底前将出现萎缩。电力和房地产占到中国约一半的铜需求。

0747 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.2%报每吨6,566美元，上日收盘几无变动。周二铜价跌至10月10日以来最低水平6,507.50美元。沪铜跌0.7%至每吨51,210元人民币(7,739美元)。

铝价徘徊在四个月低点附近报每吨2,011美元，接近位于200日移动均线的支撑位2,000美元，若跌破该水平，将开启进一步下行通道。上海期交所期铝下跌1.4%，中国冬季减产力度料不会像最初担忧的那样严重。中国是全球最大的铝生产国。

LME期镍价格持稳在上日触及的两个月低位10,755美元附近。

路透短观调查周四显示，日本12月制造业者信心持坚，非制造业信心 则连续第二个月上升，凸显出经济在外需和内需推动下的稳定增长局面。(完) (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 高琦/王丽鑫)