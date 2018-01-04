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修正 - 金属期市：沪铅收升，因气象预报显示美国将迎来严寒气候
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January 4, 2018 / 7:30 AM / 更新于 a day ago

修正 - 金属期市：沪铅收升，因气象预报显示美国将迎来严寒气候

1 分钟阅读

(更正：因英文原文有误，内文第四段LME三个月期铅代码应为“CMPB3”，非“CMCPB”)

路透悉尼1月4日 - 由于气象预报显示美国本周将继续遭遇严寒气候，中国期铅价格周四获得支撑，市场预期铅市将迎来季节性强劲需求以及冬季供应短缺。

全球逾80%的铅是用于电池，其中又以汽车电池居多，寒冬时是需求高峰，因低温会导致电池失效。

中国需求占全球铅需求的约40%，今年约为1,200万吨左右，不过未来几个月可能出现供给短缺，因中国对污染企业实施环保措施。

0700 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅下跌9美元或0.3%至每吨2,570美元，但仍接近周三伦敦盘创下的11周高位。

上海交易所交投最热络的期铅收涨0.81%至每吨19,405元人民币(2,983.50美元)。

Wood Mackenzie预期铅市今年供应短缺11.5万吨，2019年缺口为5.6万吨，2017年供应短缺11.9万吨。

美国东部大部分地区受到持续寒流侵袭。

伦敦金属交易所(LME)期铜涨1%至每吨7,225美元；期铝、期镍和期锌均小幅走高。

巴西淡水河谷和必和必拓就其合资公司Samarco Mineração SA的未来进行谈判。一位知情人士周三表示，一种替代方案是淡水河谷收购其合作伙伴所持股份。(完) (编译 王洋/王灿；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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