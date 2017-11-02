修正 - 金属期市：沪镍大涨5.4%，创逾两年来最高收位

(更正：因译文有误，内文第一段应为“周四”，非“周五”)

路透墨尔本/北京11月2日 - 沪镍周四劲升5.4%，创逾两年来最高收位，跟随伦敦期镍稍早涨势，市场预期电动汽车带来的新需求，推升镍市。

矿业分析师和矿企高管称，电池制造商愈发倾向于使用镍作为电动汽车的电池原料。

上海Grandflow Resources镍市分析师Celia Wang指出，伦敦LME年会上对镍需求的正面信心，推动了镍价涨势。

“所有贸易商都认为电动汽车题材将为镍金属带来光明未来，特别是基金业者，”她称。

上海期镍继周三跳涨6%涨停之后，周四进一步上涨，收报每吨101,450元人民币(15,374.94美元)，为2015年6月以来最高收位。LME期镍周三触及每吨13,000美元上方的逾两年高点，周四0704 GMT时下跌0.2%报每吨12,765美元。

上海期货交易所数据显示，期货经纪商周四将1月上海期镍的净多仓增加近2万口。

LME期铜下跌0.1%，报每吨6,922美元；周三上涨1.3%。期锌下跌0.8%，期铅下跌0.5%，期铝下跌0.2%，均在近来上涨后稍事休整。

上海期铜收跌0.3%，期锌收跌1.3%，期铝跌0.9%。(完) (编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋/汪红英)