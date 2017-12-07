光大期货：深加工企业提价收购，大连玉米期货保持强势

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

周三，玉米近月1801合约持仓下降，1805合约增仓上行。12月产区玉米收购报价继续上行，饲料及玉米深加工企业备库，产区、港口玉米收购报价联动上行，玉米1805合约有望延续强势表现。

去年相比，今年大连商品交易所玉米指数持仓下降。截至周二收盘，玉米指数合约持仓为124.3万手，去年同期为232.6万手，持仓下降46.55%。12月，玉米1805合约进入增仓周期，市场参与主体关注焦点转向2018年3—5月玉米供需格局。按照以往惯例，新玉米在春节后供应逐渐减少，5月拍卖陈玉米供应市场。市场普遍预期今年玉米产量减少、消费增加，新玉米供应在3月份以后将出现持续偏紧的情况。如果陈玉米拍卖价格延续溢价成交的情况，玉米1805合约整体价格区间将继续上移。12月中旬，需要继续关注饲料及玉米深加工企业备货进度及产区余粮供应。我们预计12月玉米现货市场强势表现将对玉米1805合约提供支撑，短线玉米1805合约关注1800元/吨整数压力，若有效突破该位，期价则有望继续上行。(完)

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