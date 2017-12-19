克朗汇率：瑞典央行或松口回撤宽松政策，不受待见的克朗将重见天日

路透伦敦12月19日 - 瑞典克朗作为一个不受待见欧洲货币的日子或许快要结束了。

虽然本国经济状况较好，且房地产市场火爆，但瑞典央行近几年一直在竭力对抗克朗升值，有关该央行在本周召开政策会议时可能松手的猜测越来越盛。

在欧洲央行实施超宽松货币政策的这段时间内，瑞典央行为了防止克朗估值过高，已将官方利率降至全球第二低水准。

瑞典央行的主要政策利率为负0.5%，比欧洲央行的负0.4%和日本央行的负0.1%还要低，只比瑞士央行的负0.75%高一点。

虽然与其他负利率国家的对比，加上较好的经济增长前景和火爆的房地产市场，吸引很多资金在今年稍早流入克朗，但克朗汇率持续疲软，促使很多投资者减持该货币。

图表：瑞典及欧洲GDP同比变化 tmsnrt.rs/2AWawzy

不过，鉴于市场仓位已然瘦身很多，瑞典央行或许会跟进挪威央行及欧洲央行脚步，渐渐淡出已施行数年的非传统刺激政策，克朗因而燃起了重见天日的希望。

Alliance Bernstein的固定收益资产组合经理John Taylor在克朗兑欧元约为10克朗时买进，他说瑞典央行本周开始缩减非常规政策举措的可能性越来越大。

“经济表现良好，而且瑞典央行官员对克朗近几日的颓势不太安心，显示他们或将跟进挪威央行的脚步，后者暗示将以较快速度把利率正常化。”

上周公布的路透调查显示，大多数受访分析师预计，瑞典央行周三料将维持利率不变，同时暗示当前的量化宽松计划将步入终点。

挪威央行上周意外暗示最快将在明年进行第一次升息，市场原预期央行升息时间为2019年年底。消息出炉后挪威克朗兑主要货币大涨。挪威目前的政策利率是0.5%。

瑞典克朗兑欧元今年以来下跌将近4%，跌幅大于英镑兑欧元的下滑3.4%。

图表：瑞典债券收益率表现 tmsnrt.rs/2Baxuaf