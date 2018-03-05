全球商品：棕榈油产量第一季料下滑，之后回升至纪录高位--消息人士

路透吉隆坡3月5日 - 行业消息人士称，全球最大的两个棕榈油生产国印尼和马来西亚今年第一季的棕榈油产量或将下滑，符合降雨破坏收成造成的季节性趋势，但今年年中之后产量料将回升，有望创下纪录高位。

产量上升或将打压指标棕榈油价格，今年稍早棕榈油曾创下过两个月高位。2月棕榈油价格上涨2.7%，因需求在连续三个月下滑后回升。

本周在科伦坡举行的重要行业会议上，产量前景料将是重要议题之一。

据吉隆坡Kenanga Research的作物分析师Voon Yee Ping，2018年初的产量料将下降，因近期的降雨损及收成，造成棕榈果中的水分含量上升，出油率降低。

“我认为目前为止潮湿的天气似乎对印尼的影响要大于马来西亚。”她对路透表示。“产量模式来看，2月可能是年内产量最低的月份。但湿度较高确实会使半年后产量上升。

印尼一种植业者也告诉路透，尽管近期降雨影响南苏门达腊和南卡里曼丹，但对下半年的产量会有帮助。

“季节性雨季期间通常持续到3月。对产量而言，今年的产量偏低周期估计始于2月并持续到5月。”他说。由于未获授权对媒体发言，该人士不愿具名。

“然后产量将增加，到7-11月回到高点。”

随着2015年厄尔尼诺之后产出持续回升，今年棕榈油产出预计基本上将高于前几年水平。厄尔尼诺乾燥天气对作物的影响可能长达两年。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 王洋/张明钧)