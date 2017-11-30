全球矿业：中国铜企与国际矿企未谈妥加工费用，谈判可能拖入明年

* 冶炼商希望加工精炼费用(TC/RC)保持在2017年的水准

* 年度谈判可能延续到2018年

* 铜精矿市场明年将出现供应短缺--渣打银行

路透上海11月30日 - 据六名产业消息人士，中国铜冶炼商与国际矿企本周尚未就明年的加工精炼费用(TC/RC)达成一致，谈判可能拖入2018年，因双方在供应紧张与需求问题上争执不休。

其中五名消息人士表示，加工精炼费用应该会分别低于今年的每吨92.50美元和每磅9.2美分。铜矿供应增长明年将会迟滞，而冶炼产能扩张，这将导致冶炼厂争夺原材料。

矿企向冶炼商支付加工精炼费用，为其加工铜矿。双方商定的费用水平，将对二者的获利情况产生很大影响。中国是全球最大的铜消费国，该国冶炼商所接受的加工精炼费被当作全球产业的基准。

对于2018年，两名贸易消息人士表示，本周报出的最低费用分别是每吨72.80美元和每磅7.28美分。但是，另外两名贸易商和一名矿商表示，每吨78美元或每磅7.8美分左右更为合理。

另一方面，冶炼厂则主张价格和去年一样，理由是铜矿产出充足。

“双方对市场解读的分歧仍然较大，”中国一家铜冶炼厂的消息人士称。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司和安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)等矿商与中国铜冶炼厂从上月开始就明年加工精炼费用展开谈判。

有关费用的谈判通常能在一年一度亚洲铜会议上达成协议，今年的亚洲铜会议本周正在进行，但由于双方意见分歧太大，预计谈判将会一直持续至2018年初。

谈判延至新一年并不罕见，这四位金属交易商称，预计双方最终会在每吨85美元或每磅8.5美分左右找到共识。全球绝大多数冶炼商在这一价位上都能实现获利。

“我们已经说了，很明显铜精矿供应吃紧，与此同时冶炼产能却在增长，”智利安托法加斯塔矿业执行长Ivan Arriagada周四在接受采访时表示。

“因此我们认为并且也相信，基于这一点以及经济实际情况，加工精炼费用应该调降。”

渣打金属分析师Nicholas Snowdon认为，今年铜精矿将剩余20万吨，而到2018年则是将短缺20万吨。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 张明钧)