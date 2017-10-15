全球经济：日本央行总裁称日本和欧美市场并未出现泡沫迹象

* 日本央行购买ETF并未扭曲市场--黑田东彦

* 认为日本经济未来并未面临重大风险

* G20和G7财经首脑会议并未讨论汇率走势--日本官员

路透华盛顿10月13日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，他并未看到美国、欧洲和日本市场因各自央行的巨量印钞举措而滋生泡沫的迹象。

一些分析师批评称，日本央行购买上市交易基金(ETF)在扭曲金融市场或控制日本股市。黑田东彦对此予以反驳。

“我并不认为我们在日本股市总市值中占非常大的比例，”他在参加20国集团财经首脑会议后对记者表示。

国际货币基金组织(IMF)在本周稍早的全球经济展望中为全球经济勾勒出一片繁荣的景象，但警告称持续宽松的货币政策可能播下过度冒险的种子。

黑田东彦称，决策者不应对经济状况感到自满，他并未看到他们的政策带来巨大的风险。

他说，尽管主要央行采取了大规模刺激举措来对抗全球金融危机，但他们一直在审视政策是否造成了过度冒险。

“我认为我们并不觉得现在过度(冒险)的增加和浮现是一个重大风险，”黑田东彦说，并补充称最近全球股市上涨反映了日本、美国和欧洲企业获利强劲。

他补充道，日本经济正在按部就班地稳步复苏，有望逐步推升通胀和薪资。

“我认为日本经济并不存在重大风险。但可能面临一些外部风险，比如地缘政治问题，因此我们在密切关注形势进展，”他说。

日本财务省一位高级官员称，G20会议或期间举行的G7国家财经首脑会议并未讨论汇率问题。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)