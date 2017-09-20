全球航运：亚洲油轮运费跳涨，因美墨燃油运送需求导致亚洲船只短缺

* 亚洲船只供给减少，因许多油轮驶往西方国家

* 一些油轮亦被用于储存柴油

* LR级油轮运费可能持坚到至少10月--贸易商

路透新加坡9月20日 - 由于受飓风哈维灾情影响，许多船只改道将燃油运至美国及墨西哥，在船只供给减少之下，亚洲成品油油轮运费本周升至数月高位。

一些较大型油轮目前也被挪为暂时储存柴油之用，因贸易商预期第四季供给将趋紧且需求增温，而开始囤积。这也加剧船只短缺问题。

例如，贸易商永顺油品(Winson Oil)已在新加坡积极采购，买进数百万桶柴油。

LR1级油轮中东至日本航线运费CFRT-ME-JAP29月18日在国际油轮运价指数(WS)升至近九个月高点143点。LR1油轮是指载重约5.5万吨的油轮。

载重约7.5万吨的LR2级油轮相同航线运费CFRT-ME-JAP在9月18日为WS119点，创近一个月高位。

LR级油轮主要用于中东至日本航线的石脑油运送，但在中东、印度、新加坡及韩国等地，也将LR级油轮用于运送柴油及航煤至各国。

但近期的一波热潮是租用LR级油轮及较小的中程油轮，运送中质馏分油至美国及拉丁美洲。

航运经纪商资料显示，MR级油轮新加坡至日本航线9月18日运费为WS203点，较8月1日的WS147点跳涨38%。

MR级油轮新加坡至澳洲航线运费升至WS260点，比8月1日的WS217点跳涨近20%。

“我认为运费将维持高企至少到10月中。船只通常需要大约一个月的时间才能从美国转返北亚，”一追踪油轮的消息人士称。(完) (编译 蔡美珍；审校 汪红英)