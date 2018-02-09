全球贵金属：对美国经济抱有信心，投资人未因股市动荡而投奔黄金

路透纽约2月8日 - 投资人相信美国经济依然相对强劲，在本周股市剧烈震荡时也未追捧黄金这种避险资产。

随着美债收益率升至四年高点，全球股市遭遇了六年来的最大抛售潮，促使投资人纷纷逃离，但黄金并未因此而吸引到投资者。

金价周四触及一个月低点1,306.81美元，或将录得1%的周线跌幅。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出的信号，美国失业率处在出人意料的低位，再加上其它显示美国经济强劲的数据，都促使投资人预期美国将更多次升息。

利率升高使得黄金对投资人的吸引力减弱，因为黄金不产生利息。

“避险资产不一定是其它市场下跌时飙涨的资产，”道富环球投资管理(SSgA)副总裁兼全球策略主管George Milling-Stanley称。

“投资者没有抛售手中持股，而是卖出黄金以满足追缴保证金需求，”他补充说。

投资者反而将美元作为避险工具。美元走强对黄金不利。

“投资者急于获得现金，黄金目前不在考虑范围之内，”RBC Wealth Management的董事总经理George Gero说。

几位交易员表示，这描绘了一幅美国经济仍然良好的图画。

“他们感觉经济仍然强劲，能够反弹。不过一些人坚持持有(黄金)仓位，以防股市出现更深度的修正，”Heraeus Precious Metals副总裁Miguel Perez-Santalla说。

周四晚些时候，标普500指数和道琼工业指数确认进入修正区域，双双自1月26日的纪录高位下跌逾10%。

渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示，金价短期内料将仍然承压。

“我们仍然预计2018年第一季金价将承压，预测第一季的均价为每盎司1,300美元，如果股市承受进一步的下跌风险，那么黄金或被视为一种流动性资产，然后受惠于避险资金流。”(完) (编译 侯雪萍/王洋; 审校 张涛)