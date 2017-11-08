全球金属：安泰科称2018年全球镍供给缺口将缩小

* 镍需求将连续第三年超越供给--安泰科

* 称电动车电池领域让镍市踏上“新旅程”

* 预计2018年平均镍价为11,500美元/吨

路透中国广州11月8日 - 中国国有控股研究机构安泰科指出，2018年全球镍需求将连续第三年高于供给，但缺口料将缩小。

在全球电动车销售热潮推动下，电池厂商的镍需求水涨船高。

安泰科镍钴首席专家徐爱东周二在广州一场行业会议上指出，2018年全球镍供给缺口将由今年的9.8万吨缩小到5.3万吨。

她并称，2017年全球镍消费量将较上年成长5.5%，达到215万吨，产量料仅增加3%至205.2万吨。

中国今年镍产量料减少2%，至59万吨，但徐爱东表示，印尼的产量增加将予以弥补。在中国一带一路倡议下，多家中国企业在印尼投资镍项目。

徐爱东表示，由于这些投资，印尼2017年原生镍产量将比去年的9万吨增加逾一倍至19万吨。

据安泰科称，全球镍市供需变得更加平衡，明年指标镍价预计平均为每吨11,500美元，低于目前的约12,600美元。

据该研究机构，2017年中国原生镍消费量将较上年增加3.8%至113万吨，2018年将增至118万吨。

“镍市的(全球消费)主力军仍将是不锈钢，”徐爱东称，不过她预测不锈钢在镍消费中的比重将从2015年的68%，降至2025年的62%。

鉴于电动汽车越加流行，电池行业使镍踏上“新旅程”。她预计，电池行业在镍消费中的比重将从2.6%提高至9%。

徐爱东称，中国电池业今年总体镍消费量将为4.9万吨，其中包括1.1万吨用于电动汽车的电池，安泰科预计这一数据到2020年时将增至4.5万吨，2025年增至15万吨。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 张涛)