FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 天前
全球金市：从七周高位小幅走软，因美元企稳
#人民币汇改
#半岛局势
#金融监管
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
如果朝鲜主动对美国发起攻击 中方将保持中立--环球时报
半岛局势
如果朝鲜主动对美国发起攻击 中方将保持中立--环球时报
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
中国财经
MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
深度分析
特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月2日 / 早上7点20分 / 10 天前

全球金市：从七周高位小幅走软，因美元企稳

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月2日 - 金价周三在美元走强之际小幅下跌，美国经济数据不 佳推动金价上日行至七周高位之后，投资者获利了结。

“当前上档似乎比较有限。我们看到市场净多仓明显有所增加，但也 看到上市交易基金(ETF)方面出现一些卖盘，”澳新银行分析师Daniel Hy nes表示。

“所以未来一两周金价很难突破(其)区间。”

0638GMT时，现货金跌0.2%至1,265.80美元，昨天曾触及6月14日以来最高位1,273.97美元。

美国12月期金跌0.6%至1,272.30美元。

衡量美国制造业活动的一项指标7月从近三年高位下滑，因新订单放缓，消费者支出几乎没有增长，这为第三季经济温和扩张奠定基调。

“我认为，在投资者对于美联储升息更加乐观前，他们可能将寻找通胀上升的更多证据，如果美联储升息几率开始上升，显然将不利于金价，”Hynes称。

路透技术分析师王涛称，波浪形态和费波纳奇回档分析显示，现货金可能跌破每盎司1,264美元的支撑位，并跌向下一道支撑位1,258美元。

与此同时，现货银跌0.6%至16.60美元，盘中稍早曾触及6月29日以来最高位。

铂金微跌0.1%至942.90美元，盘中稍早曾涨至七周最高位。

钯金下滑0.3%至889.60美元。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below