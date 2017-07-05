全球金市：朝鲜半岛情势疑虑支持黄金买盘，观望美联储会议记录

路透班加罗尔7月5日 - 现货金周三小升，因朝鲜半岛紧张情势激发黄金避险买需，另外，即将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录也成为关注焦点。

“朝鲜(北韩)最新导弹试射后，金市再度涌现避险买盘，”ANZ Research一篇报告称。

“然而，在联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录即将公布之前，交易员维持审慎态度，会议记录有可能为美联储下次升息提供一些能见度。”

0723GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,225.84美元。

美国期金8月合约涨0.5%至每盎司1,225.20美元。

“受朝鲜紧张局势影响，亚洲投资者愿意买入一些，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

朝鲜(北韩)周三称，新研发的洲际弹道导弹可携带大型核弹头。美国为此呼吁全球采取行动，让朝鲜承担追求核武器的后果。

路透大宗商品与能源市场技术分析师王涛称， 现货金预计将测试每盎司1,231美元处的阻力位，若升破则可能进一步涨至下道阻力1,238美元。

投资者等待美联储定于1800GMT公布的6月会议记录，以判断该央行年内再次升息的决心，并寻觅美联储缩表计划细节。

铂金(白金)升0.5%至每盎司905.75美元，钯金涨0.2%至每盎司853.50美元。(完) (编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦)