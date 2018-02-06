全球金市：现货金上扬，全球股市大跌激发避险买盘

路透2月6日 - 黄金价格周二上涨，全球股市大跌促使投资者纷纷转入黄金等避险资产；但围绕美国今年将进一步升息的预期，则令金价承压。 0722 GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,342.95美元，周一为上涨0.5%。 现货金周五下跌1.2%，创12月7日以来的最大单日跌幅，因美国非农就业数据巩固市场预期通胀加快将引发美联储今年进一步加息，从而带动美元上涨。 美国4月期金 涨0.7%至每盎司1,345.60美元。 澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示，考量到股市的调整，他怀 疑价格甚至会有更大的升势。 全球股市跌势周二在亚洲时段加剧，美国股指期货扩大跌幅，因通胀 疑虑令金融市场紧张不安。美国股市隔夜创出2011年以来最大跌幅。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周维持利率不变，但调升通胀展 望，并表明将“继续渐进”升息。 根据路透技术分析师王涛，现货金 似乎已经在支撑位1,326美 元附近企稳，可能重新测试每盎司1,354美元的阻力位。 现货银 上涨0.9%至每盎司16.89美元。 铂金 涨0.6%至每盎司995.60美元；钯金 则跌1.4%至1,01 5.40美元，此前触及2017年12月14日以来最低。(完) (编译 王洋/戴素萍 审校 蔡美珍/王颖)