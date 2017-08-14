全球金市：现货金从逾两个月高点下滑，受美元兑日圆微涨影响

路透班加罗尔8月14日 - 金价周一从上日所及逾两个月高点下滑，受美元兑日圆小幅上涨影响。

0102GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,286.10美元，上日曾触及6月7日以来最高水准1,291.86美元。

美国12月期金下跌0.13%，至每盎司1,292.3美元。

美元兑日圆周一小幅上涨，高于上周的近四个月低点，美朝紧张局势看来仍是近期前景的关键。

美国总统特朗普周五对朝鲜发出新的威胁，称美国军方已经“子弹上膛”，朝鲜则是指控特朗普将朝鲜半岛推至核战边缘，而全球各国表示关切。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储将很快制定开始缩减4.2万亿美元债券持仓的时间框架；不过有鉴于通胀不振，美联储暂时不应升息。

柯普朗周五表示，美联储指标利率正接近中性水准，因此美联储应耐心等待通胀将会上升的进一步证据，再继续收紧政策。

美国7月消费者物价小幅上涨，因食品成本的上涨被一系列其它商品价格下跌所抵消，直指通胀温和，可能促使美联储对今年再次升息保持谨慎。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，8月8日当周投机客连续第四周增持COMEX黄金净多仓，来到近两个月高点。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 龚芳/徐文焰)