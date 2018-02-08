全球金市：现货金保持跌势，因升息预期提振美元走强

路透2月8日 - 现货金周四早盘保持上日录得的跌幅。此前金价跌至四周低点，因关于美国进一步升息的预期提振美元上涨。

0112GMT，现货金跌0.2%报每盎司1,315.22美元，周三触及1月10日以来最低水准1,311.66美元。

美国期金涨0.2%报每盎司1,317.40美元。

美股周三尾盘丧失动能终场收低，因美国公债收益率跳涨让投资者绷紧神经。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持其“稳步渐进”的升息计划，即使近期美国经济数据表现较一些人预期强劲，且劳动力市场紧俏。

不过，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，物价上涨乏力让美联储能够将加息时间至少推迟至2018年年中。

美元周三上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅。美指周四持稳于90.289。

美国国会两党领袖周三罕见地放下分歧，达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵；但此举也将扩大联邦赤字。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量下降0.29%至826.90吨，周二为829.27吨。

铂金价格周三曾短暂超越钯金价格，为10月以来首见。(完) (编译 张涛/李婷仪 审校 张若琪/许娜)