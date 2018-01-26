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January 26, 2018 / 1:54 AM / 4 days ago

全球金市：现货金小涨，上日升至一年半高位后逆转回落

1 分钟阅读

    路透1月26日 - 金价周五小涨，自上日跌势反弹；金价上日从一年半高点最多跌逾1%，因此前美国总统特朗普称希望美元强劲。
    
    0126 GMT，现货金      上涨0.3%报每盎司1,350.86美元。本周迄今累计上涨1.5%。
    
    现货金周四一度升至1,366.07美元，为2016年8月3日以来最高。但在特朗普于达沃斯接受CNBC访问，称希望看到美元强劲后，金价走势逆转。            
    
    美国期金       跌1%报1,348美元。

    特朗普的表态与一天前美国财长努钦的言论相矛盾。
    
    美元指数      周四触及2014年12月来最弱水平88.438 ，最新跌0.2
%至89.254。
    
    欧元周四大涨，因欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀可能从较低迷水准
升向中期目标，经济数据表明增长“稳健而广泛”。            
    
    周四数据显示，中国2017年透过主要渠道香港进口的黄金同比下滑18
.5%，12月进口量较上月减少12.2%。
    
    汤森路透GFMS分析师周四表示，金价自2013年崩跌以来，今年可能首
度升破每盎司1,500美元关卡，股市下跌风险以及政治面不稳定提升黄金
的避险魅力。
    
    2018年与2019年钯金料连续再创新高，因排放标准收紧带动钯金需求
，不过在近期劲升至纪录新高后，或有大幅度的修正。            (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王兴亚/张涛)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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